「小飛俠」布萊恩昨日在搭乘私人直升機的時候於洛杉磯山區墜毀,全機9人全部罹難,正當全世界球迷都處在哀傷的同時,突然傳出有網友在8年前預言布萊恩將死於空難,讓球迷們驚覺不可思議。

一位名為NOSO的網友在2012年11月14日留言「Kobe is going to end up dying in a helicopter crash(Kobe將會因為一場直升機意外而結束生命)。」

2012年當時正值布萊恩籃球生涯的顛峰時期,NOSO的留言引來撻伐聲浪,所有球迷都認為這是無稽之談,沒有人會相信這種鬼話。

然而這個預言卻在8年後真實發生了,布萊恩不但意外喪命,而且是在死於直升機空難,與當年的預言完全吻合,不少人認為該位網友真的有預言能力嗎?

事實上是這位網友當初的一句戲言,他認為NBA知名球星都會有私人飛機,然後搭乘著飛機全美四處比賽和代言活動,才會無心的說出這段至今難以置信的預言。

NOSO網友昨日在得知布萊恩真的在直升機上空難過世之後,立刻在網路上留言「Fuck. I'm sorry... Fuck fuck fuck!」後悔8年前的預言,毀了所有球迷的希望。

(中時 )