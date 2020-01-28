「小飛俠」布萊恩昨日在搭乘私人直升機的時候於洛杉磯山區墜毀，全機9人全部罹難，正當全世界球迷都處在哀傷的同時，突然傳出有網友在8年前預言布萊恩將死於空難，讓球迷們驚覺不可思議。

一位名為NOSO的網友在2012年11月14日留言「Kobe is going to end up dying in a helicopter crash（Kobe將會因為一場直升機意外而結束生命）。」

2012年當時正值布萊恩籃球生涯的顛峰時期，NOSO的留言引來撻伐聲浪，所有球迷都認為這是無稽之談，沒有人會相信這種鬼話。

然而這個預言卻在8年後真實發生了，布萊恩不但意外喪命，而且是在死於直升機空難，與當年的預言完全吻合，不少人認為該位網友真的有預言能力嗎？

事實上是這位網友當初的一句戲言，他認為NBA知名球星都會有私人飛機，然後搭乘著飛機全美四處比賽和代言活動，才會無心的說出這段至今難以置信的預言。

NOSO網友昨日在得知布萊恩真的在直升機上空難過世之後，立刻在網路上留言「Fuck. I'm sorry... Fuck fuck fuck！」後悔8年前的預言，毀了所有球迷的希望。

(中時 )