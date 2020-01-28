一場武漢肺炎殺得鼠年開春措手不及，武漢在年節前（23日）宣布封城，春節物資緊張遇上前所未有的大疫情，引發民眾「搶物資」狂潮，菜價比平時貴了5至8倍，但在初步搶糧風潮過後，據中國媒體報導，目前超市食物供應恢復正常，另外，據武漢市民、網紅逛超市等自媒體上傳短片顯示，超市内蔬果貨品種類豐富，武漢市民態度淡定，外出大部分都有戴口罩，已經不再瘋狂搶購「封城」的戰備存糧，但是對於消毒粉等防護物資，民眾仍抱怨買不到。

在「武漢封城第4天，武漢美食up實拍超市、街頭，社區現在是什麼情況？」的短頻中可見，一位年輕女市民因為家裡食物不夠了，又叫不到計程車，只得全副武裝出門去家裡附近的中百超市看看，她形容在家憋久了，心裡有點小緊張，步出家門的心情有點像鄰居出來蹓噠的狗，也是出來蹓蹓的。

等她到了超市後，意外發現架上水果蔬菜充足，價格也恢復穩定。當她問店員會保證未來一定有貨嗎？店員說努力保證。但店員解釋，目前超市的貨都是年節前囤貨釋出，因此尚算充足，若武漢持續封城，進貨渠道還是不暢通的話，過一些時候就不能保證了。

另外，中國youtuber陳秋實也在大年初二時紀錄了武漢其他超市情形，看來物資足夠。《央視新聞》近日也上超市採訪，顯示民眾搶食物的情形已經變少，主要是擔心家老小的物資民生需求，其中對於買不到消毒粉等防護用品顯得相當擔心。

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(中時電子報)