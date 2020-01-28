陸官遲報疫情擅離職守 4停職受查 12:032020/01/28 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情瘋狂蔓延，多地地方政府被質疑防控不力。據報導，湖南省紀委28日通報3宗違反防控工作紀律的個案，包括官員沒有準時匯報、擅離職守等問題。 通報稱，岳陽南湖新區衛生健康局局長唐虎，在控工作中庸政懶政、信息報送不及時；冷水江市委辦副主任蔡俊峰、市政府辦副主任楊文，先後三次報送不同的數據，導致市政府未能及時掌握湖北返鄉人士的資料；漣源市古塘鄉黨委副書記、鄉長賀永擅離職守，在防控工作上沒有到崗到位。4人分別被暫停職務，正接受進一步調查。 (中時 ) #擅離職守 #工作 #市政府 #副主任 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎新增70疑例 疾管署：放寬病例定義 15:132020/01/24 生活 2020武漢風暴》國際公共衛生專家：武漢疫情初期應對不及格 15:292020/01/24 兩岸 2020武漢風暴》陸股封關暴殺警訊 歷史經驗卻要美股免驚？ 17:202020/01/24 財經 中共中央成立「應對疫情工作領導小組」 向WHO國家和港澳台地區通報疫情 21:292020/01/25 兩岸 2020武漢風暴》學者警告：世界任何城市都可能變成另一個武漢 11:102020/01/26 生活 武漢肺炎蔓延誰之過？新京報開嗆！ 12:182020/01/27 兩岸 受肺炎疫情影響 陸銀保監會：加強金融服務 13:042020/01/27 兩岸 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 陸確診2854例 死亡81例！李克強赴武漢 視察防疫 04:102020/01/28 兩岸要聞 武漢肺炎 賴清德：台灣跟國際一起幫助大陸等於幫助自己 11:292020/01/28 政治 兩岸熱門新聞 只能帶250個口罩出境？ 台商痛批可惡 - 兩岸 - 旺報 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 - 兩岸 陸官遲報疫情擅離職守 4停職受查 - 兩岸 2020武漢風暴》影／大陸地區疫情嚴峻 大陸衛健委：確診人數已達4535例 - 兩岸 願革職謝罪！武漢市長首度承認：初期訊息披露不及時 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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