武漢肺炎疫情瘋狂蔓延，多地地方政府被質疑防控不力。據報導，湖南省紀委28日通報3宗違反防控工作紀律的個案，包括官員沒有準時匯報、擅離職守等問題。

通報稱，岳陽南湖新區衛生健康局局長唐虎，在控工作中庸政懶政、信息報送不及時；冷水江市委辦副主任蔡俊峰、市政府辦副主任楊文，先後三次報送不同的數據，導致市政府未能及時掌握湖北返鄉人士的資料；漣源市古塘鄉黨委副書記、鄉長賀永擅離職守，在防控工作上沒有到崗到位。4人分別被暫停職務，正接受進一步調查。

(中時 )