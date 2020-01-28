大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎持續延燒，且疫情朝全球化方向發展，各地紛紛出現確診病例，民眾開始不安，紛紛開始囤積物資，尤其擔心口罩供不應求，而冠軍港姐出身的女星陳庭欣日前發文，表示希望跟香港民眾「共度難關」，公開了CEO男友楊振源店鋪口罩進貨的時間，沒想到造成混亂，引發民怨。

陳庭欣去年6月認愛CEO男友楊振源，其旗下擁有衛生用品品牌「采豐」及同名連鎖商店，有鑑於疫情擴大鬧「防疫荒」，陳庭欣本月26日在臉書po文，表示男友跟員工們在春節加班，將口罩等防疫商品鋪貨到旗下門市，並宣布隔天初三開市販售，沒想到當天造成上百民眾排隊搶購，然口罩卻在半小時內就售罄，讓多數人來排隊購買卻撲空，甚至出現坐地起價的亂象，現場場面混亂，民眾因此怨怒，陳庭欣則成了箭靶，IG成了謾罵的園地。

事後陳庭欣上工錄影，選擇在自己主持的《東張西望》節目中，兩度鞠躬道歉，表示希望就這次事件親自致歉，坦言沒估算到會有這麼多人潮，加上防疫商品數量有限制、春節時期人手不夠，才造成了混亂，「為大家帶來不便，我再次說聲抱歉」，也表示采豐行正努力跟各部門及供應商溝通協調，希望能盡快提供現貨，采豐行也在臉書發文，承認此次事件有處理不周之處，盼眾人原諒，並承諾會努力補貨。

(中時電子報)