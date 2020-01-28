在大眾印象中，連續殺人犯一般都是男性，不過也有例外。南韓約莫在40年前，就發生多起為了錢財而殺人的命案，而凶嫌就是一名女性。

網紅「Hi A Day」最近分享了發生在南韓的連續殺人案件，這名叫做金宣子的婦人，在1986至1988年間，為了錢財犯下6起毒殺，包括鄰居、好友、親戚、父親和妹妹在內等5人，還有1起殺人未遂，這也是是南韓史上第一名女性連續殺人犯，冷血行徑震驚了南韓社會。

1986年10月31日早晨，居住在首爾中區新堂洞的47歲中年婦女金宣子，邀鄰居前往公共澡堂洗澡，泡完澡後，鄰居突然在更衣室昏倒，口吐白沫暴斃，原來是她把氰化鉀放在雙花茶內給對方喝。氰化鉀外觀無色或白色，帶有一點杏仁味，是易溶於水的固體，一般人攝取100至200毫克，在30秒內會昏迷，45分鐘會抽搐身亡。

警方一開始認定是這名鄰居的健康發生狀況，但是死者家屬質疑死者生前配戴的珍珠項鍊和戒指消失無蹤，懷疑金宣子涉案，然而當警方質問金宣子時，她卻裝傻：「我沒看過她戴珍珠項鍊啊！」，加上當時科技並不發達，警方找不到相關證據，只好作罷。

第2起案件，時間在1987年4月4日，女嫌把腦筋動到朋友身上，2人有債務關係，她向對方借了700萬韓元（約18萬元新台幣），金宣子聲稱要討取債務還錢，邀請友人一同搭公車前往，這次她用同樣的手法，讓全氏喝下摻有氰化鉀的飲料，結果對方在公車上昏迷，心臟麻痺死亡，金氏則拿走了所有財物。

第3次犯案，時間在1988年2月10日，同樣是因為債務關係，女兇嫌欠了鄰居120萬韓幣（約3萬元新台幣），她如法炮製用第2次案件的說詞，及相同的手法，但因為劑量不足沒有得逞。第4起發生在1988年3月27日，金宣子將腦筋動到親生父親身上，她向父親借錢，卻不想償還，決定痛下毒手。她將加了氰化鉀的健康飲料給父親喝下，當場暴斃身亡，由於死者年事已高，警方判斷是病死，這也是金宣子所有罪行中，唯一獲判無罪的。

第5起則發生在1988年4月29日，時隔父親過世僅一個月時間，兇嫌犯下殺案的對象是親生妹妹，由於妹妹生活富裕，她向對方借了一千萬韓元（約26萬元新台幣），但同樣不想還錢，所以故技重施，和妹妹一起搭公車時，將飲料遞給對方，導致妹妹暴斃身亡。有目擊者指出，妹妹昏倒時，金宣子並無明顯的情緒反應。

金宣子在犯下多起案件後疑似上癮了，行凶時間愈來愈接近，最後一起案件發生在1988年8月8日，時隔不到4個月，這次對象是遠房親戚，她向對方謊稱要買房子，借了4840萬韓元（約125萬元新台幣），等拿到錢後，又開始計畫殺人。她再次邀約親戚出門，不過這次的公車路線和第2起案件相同，警察就發現異常，強烈要求做屍體檢查，金宣子也被列為嫌疑人。

檢方這次決定解剖死者的屍體，驗出氰化鉀，警方與檢方苦勸其餘4名家屬開棺驗屍，這在1980年代的南韓，是件十分不容易的事，終於在其他受害者屍體中也驗出氰化鉀。

警方於是前往兇嫌家中搜查，但怎麼找都沒找到氫化鉀，正好當時一名女警想上廁所，察覺洗手間牆壁上有個小洞，赫然發現用報紙包起來的氰化鉀。至於兇嫌如何取得大量的氰化鉀？原來是因為她的姪子在化工廠上班，她以殺野雞為由取得。

事後偵查時還發現，金宣子沉迷於舞廳牛郎店，為了籌錢去賭博，但一直輸錢，只好向身邊家人及親戚朋友借錢，最終導致了這樣的犯罪行為。1997年，金宣子被執行死刑，享年58歲，成為南韓最後一批遭到處決的死刑犯。

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(中時電子報)