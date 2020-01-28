台中市長盧秀燕上午到文心森林公園燈區視察防疫情況，慰問犧牲春節假期來服務的志工，以身作則戴口罩自我防護。（盧金足攝）

防疫安全上緊發條，台中市長盧秀燕以「拱手不握手」向志工表達感謝心意。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日進入文心森林公園副燈區主動量測額溫。（盧金足攝）

文心森林公園副展區戽斗星球動物花燈備受大小朋友喜愛，台中市長盧秀燕表示，燈區設在戶外開放空間，民眾不必過度恐慌，還是可以適當的來散心或遊玩。（台中市府提供／盧金足傳真）

2020台灣燈會文心森林公園副展區熱鬧登場，盼春節吸引人潮，卻遇到大陸武漢肺炎防疫上緊發條，台中市長盧秀燕28日視察時表示，過去幾年台灣燈會都吸引千萬人次遊客；雖然花很多的錢、很多的人力、物力在籌備，民眾健康與安全擺第一，所以不會去衝遊客量，但燈區設在戶外開放空間，民眾不必過度恐慌，還是可以適當的來散心或遊玩。

盧秀燕上午到文心森林公園視察防疫情況，也慰問犧牲春節假期來服務的志工，視察過程她以身作則戴口罩自我防護

，也依防疫安全「拱手不握手」表達感謝心意，盧秀燕九十度彎腰鞠躬，誠心的說聲「感謝您們！」讓志工很感動。

防疫大作戰，遇到台灣燈會人潮，市府要求第一線的服務人員戴上口罩自我防護，盧秀燕說，戴上口罩目的，並不表示有社區傳染擴大，加強防護是因志工與服務人員長期接觸服務民眾的人，也為了讓民眾安心，所以要求工作人員、志工、攤商等等，第一線服務民眾接觸民眾都要戴口罩，包括她自己要以身作則。

文心森林公園一早就有很多遊客來看花燈，還有遠從高雄的民眾專程來台中遊玩，看到盧秀燕與奮的說「要與市長合照」，盧秀燕也幽默表示，「我戴口罩你們還認得出我！」很多民眾說，台灣燈會副展區占地大，交通方便，白天來賞花燈，另有一番風景。

盧秀燕說，文心森林公園燈區是開放的空間，提醒民眾不必過度恐慌，還是可以適當的來散心或遊玩，園區做好各種防疫宣導，提供洗手檯及洗手乳，園區裡面有很多公共設施

，如哺乳室、廁所，洗手液等都會加強備用，提供民眾使用

，歡迎大家來看花燈，但不會因此而衝量，不能造成人滿為患，以遊客、市民的安全與健康最重要。

(中時 )