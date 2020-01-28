農曆春節除夕到初四期間，各大醫院僅開設急診，以因應防疫設置分流動線，讓有疑似病例患者就醫時，以一條鞭方式隔離就醫，完全不會「漏接」。但如今初五開工，有醫師憂心，幾百個門診一起開，病人到處流竄，加上休假醫師不了解疫情指揮中心每日更新的防疫作為，無法第一時間正確指示患者就醫程序，恐全國大亂，成防疫漏洞。

振興醫院急診主任林健盛表示，春節期間看診全數集中在急診，就醫動線有一定的通道和流程，振興醫院41個急診單位通通一條鞭，病人到院後，一定先通過發燒篩檢站，體溫高者則前往檢傷分類，一旦發燒就立刻隔離到另一區照X光，檢查是否有肺炎並詢問旅遊史、接觸史等，動線分流非常清楚。

「初五開工後，近百個門診四通八達一起開，病人就不知道會從哪裡竄進來」，林健盛憂心，一旦有疑似個案患者不是只從急診進來醫院，且也不清楚要掛哪科別，在醫院裡晃來晃去，或是只去掛自己想看的門診，恐怕就成了防疫漏洞。

另一方面，林健盛也表示，許多醫師過年期間放假，不像急診值班醫師每天接幾百個患者，清楚指揮中心每天更新的防疫作為，也不熟悉院內動線規劃，即使遇到可疑病例，可能也無法第一時間給予正確指示。他憂心，初五全國門診大開後，也會導致亂象叢生。

(中時 )