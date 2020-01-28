湖人當家球星詹姆斯今天在個人IG發表了一篇催淚悼念文，文中緬懷了與布萊恩過往交往過程，同時也希望布萊恩在天堂給他力量，看著他繼續完成傳奇之路。

詹姆斯今天在IG的顯露頭像換成布萊恩與女兒的合照，「我還沒有準備好接受你過世的消息，我坐在這裡想要寫些什麼，但每次提筆一想到我們還有可愛的Gigi以及布朗妮之間的友誼，我就忍不住地哭泣，周日清晨我離開費城回到洛杉磯之前還和你通了話，沒想到這卻是我們最後一次聊天，WTF！！！我的心都碎了，悲痛欲絕，我愛你，兄弟！我的心與瓦妮莎和孩子同在。」

「我保證會繼續你的傳奇之路，你對於洛杉磯的每一位球迷都意義非凡，披上你的戰袍繼續前進是我的責任，我會堅持下去，請你在天堂上看著我、給我力量，守護我！我或連同你的那部分憶起奮鬥，我還有許多話想和你說，但不是現在，因為我無法承受這種沉痛，這些話就留著下次我們見面再說，到時候我們就可以好好的聊聊！我的兄弟！」

(中時 )