苗栗縣衛生局提醒縣民注意疫情。〔衛生局提供／謝明俊苗栗傳真〕

2019新型冠狀病毒疫情持續蔓延，苗栗縣至今雖未有病例出現，但苗栗縣長徐耀昌秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」的原則，春節期間特別指示衛生局長張蕊仙前往苗栗縣指定應變醫院視察準備工作，包括部立苗栗醫院及苑裡李綜合醫院，除了慰勉醫護人員春節期間停休辛勞，也希望落實相關感染管制措施。

依據中央流行疫情指揮中心統計，中國大陸截至1月27日已累計超過2千例新型冠狀病毒感染肺炎確診，31省市區〔不含港澳特別政區〕僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。目前國際間也有多國出現確診病例，我國迄今已有5個確診個案，持續收治醫院負壓隔離病房中。苗栗縣迄今無確診個案。

苗栗縣迄今雖無確診個案，但縣長徐耀昌為謹慎防疫，春節期間仍特別指示衛生局長張蕊仙，親自前往指定應變醫院─衛生福利部苗栗醫院及苑裡李綜合醫院，關心醫護人員的辛勞，並指示醫療院所務必依照疾管署訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎」的病例定義、疑似個案處理流程及相關防治指引等落實各項感染管制措施。

衛生局也提醒鄉親入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線722620依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。另鄉親如接獲衛生單位通知為個案接觸者，應配合居家隔離14天，由衛生單位主動進行健康監測，監測期間如未依規定居家隔離，衛生單位將強制隔離，並請法務、警政單位介入處理。

民眾如有相關疑問，可至疾管署網頁查詢（http：／／www.cdc.gov.tw），或加入疾管署「[email protected]聊天機器人－疾管家」（https：／／goo.gl／BgPau6），將即時回答相關問題；或電洽衛生局防疫專線722620及各衛生所詢問。

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