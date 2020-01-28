台灣確診感染武漢肺炎者已有5例，全台人心惶惶，掀起一股口罩搶購熱潮，網路上甚至出現一盒口罩標漲數千元。於此同時，彰化口罩大廠昨（27日）開工，許多民眾今（28日）凌晨就在工廠外排隊搶購，而工廠不僅不囤貨還祭出優惠價格，民眾大讚超佛心。

位於彰化田中的「華新創意生活館」，昨日營業前就已出現排隊人潮，館方原本備貨12萬片口罩，預計應付春節年假銷量，但短短半日就已經賣出逾半。館方立刻決定下午休館，緊急加開生產線。

今日凌晨就有來自台灣各地的民眾排隊等著搶購，館方也發了200張號碼牌給現場民眾，有民眾表示不到8時就已全數發完。據《ETtoday》報導，館方趕工製作一般、醫療、N95等三種口罩，雖然每人限購五盒，N95口罩限購一盒，但目前館內售價恢復原價再打8折，讓民眾大讚「謝謝您們提早收假」、「佛心公司」、「董事長面帶微笑的迎接每位客人」、「工作人員真的很辛苦！感謝你們！」

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(中時電子報)