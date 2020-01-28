星宇航空表示因應新型冠狀病毒疫情影響，即日起接受桃園往返澳門機票的改票或退票，同時還宣布此航線兩個航班從1月30日、2月16日起取消，星宇也會協助以上航班機票的旅客，轉搭星宇航空航線其他航班。

取消的航班為：

1月30日起至3月28日止：桃園-澳門 JX205、澳門-桃園 JX206 取消

2月16日起至3月28日止：桃園-澳門 JX203、澳門-桃園 JX204 取消

改票、退票服務為：

星宇航空表示，旅客若持有１月28日（含）前開票往返桃園-澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改/退票，可免收訂位/改票手續費乙次。

透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空將視後續疫情狀況機動調整航班，民眾可點入「星宇航空官網」（網址www.starlux-airlines.com）、手機App查詢最新航班資訊。

可點入「詳細改票/退票作業辦法」。星宇航空客服中心聯絡資訊：電話:+886-2-27911199，週一至週日（含國定假日） 9:00 - 18:00。

(中時電子報)