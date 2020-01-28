朝天宮2020年的六支公籤。（北港朝天宮提供）

朝天宮2020年的六支公籤的白話解籤文。（北港朝天宮提供）

北港朝天宮大年初四子時抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，人口和水路籤是同一支，暗示今年雨水期很長，有風又有雨，氣候變化不可小覷。

朝天宮抽出的人口籤和水路籤是同一支，籤詩「長江風浪漸漸靜、于今得進可安寧、必有貴人相扶助、凶事脫出見太平」。

解籤詩文仍稍有不同，人口籤的白話解籤文為「凡事須深思熟慮，多方考量，莫執著單方面的需求，導致產生其他方面的問題，因而難以收拾，聖母要我們做事前多方考量，避免陷入困境當中，假使遇到難關，應積極尋求解決之道，方可凶事脫出見太平。」

水路籤的白話解籤文為「暗示雨水期很長，有風又有雨，故今年的氣候不可小覷。」

其餘四支籤，港運籤是「選出牡丹第一枝、勸君折取莫遲疑、世間若問相知處、萬事逢春正及時」。五穀籤是「客到前途多得利、君爾何故兩相疑、雖是中間進退、月出光輝得運時」。六畜籤是「財中漸見分明、花開花謝結子成、寬心且看月中桂、郎君即便見太平」。生意籤是「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽陰色、內外用心再作福、當官分理便有益」。

(中時 )