北港朝天宮大年初四子時抽人口、水路、五穀、港運、六畜、生意共六支公籤，人口和水路籤是同一支，暗示今年雨水期很長，有風又有雨，氣候變化不可小覷。
朝天宮抽出的人口籤和水路籤是同一支，籤詩「長江風浪漸漸靜、于今得進可安寧、必有貴人相扶助、凶事脫出見太平」。
解籤詩文仍稍有不同，人口籤的白話解籤文為「凡事須深思熟慮，多方考量，莫執著單方面的需求，導致產生其他方面的問題，因而難以收拾，聖母要我們做事前多方考量，避免陷入困境當中，假使遇到難關，應積極尋求解決之道，方可凶事脫出見太平。」
水路籤的白話解籤文為「暗示雨水期很長，有風又有雨，故今年的氣候不可小覷。」
其餘四支籤，港運籤是「選出牡丹第一枝、勸君折取莫遲疑、世間若問相知處、萬事逢春正及時」。五穀籤是「客到前途多得利、君爾何故兩相疑、雖是中間進退、月出光輝得運時」。六畜籤是「財中漸見分明、花開花謝結子成、寬心且看月中桂、郎君即便見太平」。生意籤是「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽陰色、內外用心再作福、當官分理便有益」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。