春節連假只剩一天，民眾陸續返回工作地，準備新春開工，受到武漢肺炎疫情影響，更多的民眾忙得不是打包行李，而是急著到處找、買口罩，記者上午實際接連跑了宜蘭市數家藥房、大賣場、超商，好不容易買到10個活性炭口罩，並且藥房還說已經快要斷貨，限量每個人只能買10個。

武漢肺炎疫情引發民眾搶購口罩，宜蘭縣政府衛生局長徐廼維表示，中央政府考量到春節期間只有四大超商仍然維持物流運送，因此特別透過四大超商系統供應口罩；但根據記者實際詢問發現，四大超商系統也並非每天都能供應充足的口罩，有的是隔天才能訂貨，而且也有訂貨上限，往往口罩剛送到店家，不到半小時就被搶購一空。

至於藥局方面許多店家的口罩早已販售一空，有人更乾脆在門口寫上口罩已賣完等字樣，極少數還有口罩存貨的藥房人員表示，得要等到初七恢復正常送貨，新一波的口罩才會送到，因此這兩天只能「省著點賣」，限量供應給民眾，先撐過這兩天再說。

(中時 )