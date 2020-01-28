武漢肺炎疫情蔓延，全球陸續傳出確診案例，各宗教團體也發文期望安定民心，位在北市士林的「靈糧堂」也發出禱告文，內容卻提到要「彼此認罪、互相代求」，此貼文卻引發部分網友不滿，質疑大陸傳播病毒，為何要台灣人民「認罪」，在網路上引發熱烈討論。

士林靈糧堂於25日晚間發出禱告文，希望病毒能停止擴大蔓延，並讓各專家學者可以早日找到解決之道，讓病情可以得盡快得到控制，期望患者能順利得到醫治，也使民眾能有正確防疫知識，避免陷入恐慌。

但在禱告文的最後，士林靈糧堂引用聖經，稱在這波武漢肺炎疫情中，要「彼此認罪，互相代求」，才能讓民眾得到醫治，部分網友不滿大陸將病毒傳來，卻要台灣人民「認罪」，這段文章也在網路上引發討論。

而根據牧師過去在網路上的解釋，「彼此認罪」是和禱告有關，因為神不喜歡聽犯罪的人的禱告，所以要「先與弟兄和好，才好去獻祭」，在禱告前要先認罪以蒙赦免，禱告才有功效，信徒則解釋，是希望宗教力量安定人心，請網友不要過度解讀。

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(中時電子報)