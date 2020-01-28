最強年夜飯現身。（楊漢聲攝）

表皮相當酥脆。（楊漢聲攝）

農曆春節進入尾聲，民眾返鄉就是為了與家人團圓吃頓年夜飯，不少民眾下血本龍蝦、鮑魚、魚翅全上桌，台東池上青農魏瑞廷則是將整頭山豬上架燒烤，圍爐烤山豬實在是霸氣十足，堪稱最強年夜飯。

過新年迎新春（Chinese New Year，俗稱春節)是台灣人很重視的佳節之一，它既代表新一年的開始，也是全家人團聚的好機會，許多在外打拼的遊子都會返鄉過年，趕在除夕夜與家人聚在一起吃個團圓飯，話家常。

傳統的團圓飯不外乎是具吉祥意義的桌餐，而且每年都會讓人準備的婆婆媽媽們傷透腦筋，因此團圓飯吃什麼就變成大家討論的話題。魏瑞廷表示，年節期間社群媒體也都成為年夜菜的嘉年華會，每個人都會把別出心裁用心準備的菜餚拍照PO網交流。

而春節期間池上青農魏瑞廷除了忙著稻田裡的插秧工作外，也正籌備著該準備什麼菜餚才最具備春節特色，剛好新「鼠」年與舊「豬」年交接，魏瑞廷發揮巧思以「迎鼠送豬」的概念，烤了一隻山豬作為春節年夜飯烤主題，結果Po上網成為最強團圓飯。

看見這隻烤山豬年夜飯，網友們紛紛留言「怎麼沒揪」，魏瑞廷更逗趣的回答：「其實是在這隻受傷的野豬作熱療」，笑翻一堆人。

團圓飯烤山豬真的很吸睛，但更多人想問，這山豬哪來的？魏瑞廷表示，家裡有養幾隻黑豬，但因為自己鄰近山區，有一天山裡野豬王，入侵豬舍後，過沒多久，母豬就產下具有花紋的豬仔，等小豬仔長大後，慢慢長出獠牙，才發現原來是山豬王的後代。

自此經常有公山豬的家裡豬舍找女朋友，也意外配出肉質鮮美口感極佳的山豬肉，過去家裡有在販售，但由於現在務農且稻米事業如日中天，已經很久沒在烤山豬了，位瑞廷說，剛好今年正在為團圓飯傷腦經，「迎鼠送豬」的概念浮現，才烤了這隻山豬，沒想到成為年節期間的熱門話題，且在po上網後一堆人私訊說訂購，明年也要一嚐這史上最強的烤山豬年夜飯。

(中時 )