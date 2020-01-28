朱立倫不選黨主席？ 侯友宜這樣看 13:572020/01/28 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今上午至捷運環狀線新北產業園區站發福袋。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前新北市長朱立倫今(28)上午在臉書PO文表示「改造一定有我，改選不必在我」，似乎表態不參選黨主席，對此新北市長侯友宜表示，「每個人所扮演的角色，只要齊心齊力，我覺得都是很好的一件事情。」 侯友宜說，每一個人只要對黨有想法、有做法，更重要團聚所有的力量，帶著所有的力量往前走，大家一起努力，讓民眾更好，才是讓台灣、讓中華民國更好，至於自己，則是與議員、市府團隊努力做好市政角色，才是最重要的。 (中時 ) #侯友宜 #新北 #力量 #角色 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北幸福保衛站 春節送暖不斷 04:102020/01/24 地方新聞 社論／五個理由 蔡總統不應兼黨主席 04:102020/01/24 時論廣場 新北過年好溫暖 侯友宜發紅包地點曝光！ 11:042020/01/24 政治 參選國民黨主席？ 江啟臣預告明就補選發布聲明 20:372020/01/24 政治 新北泰山慈濟環保站大火 烈焰沖天 22:212020/01/24 社會 國民黨主席會是誰？專家驚爆是這大咖 18:312020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 盧秀燕樂觀其成 09:492020/01/25 政治 江啟臣參選黨主席 這些人都力挺 15:252020/01/25 政治 國民黨破產怎麼辦？網友四個字狠酸 19:302020/01/27 政治 侯友宜廟宇祈福 戴口罩發福袋 11:512020/01/27 政治 政治熱門新聞 賴籲兩岸合作救疫情卻遭網友罵 馬送暖 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 2022民進黨剩4席？網驚：她最穩！ - 政治 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 人美真好？立院女神一篇「廢文」 竟獲1.2萬讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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