前新北市長朱立倫今(28)上午在臉書PO文表示「改造一定有我，改選不必在我」，似乎表態不參選黨主席，對此新北市長侯友宜表示，「每個人所扮演的角色，只要齊心齊力，我覺得都是很好的一件事情。」

侯友宜說，每一個人只要對黨有想法、有做法，更重要團聚所有的力量，帶著所有的力量往前走，大家一起努力，讓民眾更好，才是讓台灣、讓中華民國更好，至於自己，則是與議員、市府團隊努力做好市政角色，才是最重要的。

(中時 )