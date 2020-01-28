大年初四傳落軌意外，家住台南的劉姓老翁28日上午8時時買了一張往台中的單程火車票，就在火車快進站時，劉翁不明原因掉落月台，當場遭撞死，台鐵台南站長林煥堂全程目睹，已阻止不及，火車待乘客下車後倒車1個半車廂距離，發現老翁倒臥輪下，將他送往醫院，宣告不治。

89歲劉姓老翁28日上午買了一張單程的區間車票前往台中，他站在第一月台第5車廂段的月台邊上，上午8時25分左右，一輛從屏東潮州開往台北南港的普悠瑪列車進站，林煥堂正在第一月台指揮，驚見劉翁在火車進站前，拄著拐杖半跑掉落月台。

林煥堂見狀已來不及吹哨阻止，火車亦剎車不及，直接輾過劉翁進站，站方等乘客陸續下車後，列車急往後倒退1個半車廂，才看見倒臥火車下方的劉翁。趕緊將他急救後送醫，仍宣告不治身亡。

大年初四已有返鄉潮，台鐵台南站驚傳落軌意外，該部普悠瑪列車約有8個車廂共約300多名旅客，延遲約1小時重新發車，台鐵警方已聯絡劉翁家屬到醫院釐清案情。

台鐵台南站繼去年12月9日1名婦人在榮譽街平交道臥軌遭撞身亡，28日又傳出老翁落軌意外，台鐵台南站方呼籲民眾愛惜生命，勿作令家人難過的輕生舉動。

(中時 )