蔡英文總統（左三）28日中午前往義民廟，親手發放福袋，還一一領取民眾道聲「新年快樂」。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左三）28日中午前往義民廟，親手發放福袋，還一一領取民眾道聲「新年快樂」。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左二）28日中午前往義民廟發放福袋，還有幼童、小孩排隊領取。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左二）28日中午前往義民廟發放福袋，還有幼童、小孩排隊領取。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（左二）28日中午前往義民廟發放福袋，還有幼童、小孩排隊領取。（莊旻靜攝）

蔡英文總統28日中午前往位於新埔鎮的褒忠亭義民廟參香並發放福袋，針對疫情逐日嚴峻的武漢肺炎，她呼籲民眾不要過度恐慌，「政府已做好充分準備」、「政府都會在你旁邊」，她也請民眾勿轉傳未經證實、來路不明的訊息，以免引起恐慌。

蔡英文總統致詞時指出，她特別向義民爺爺祈求，希望國泰民安、整年風調雨順，人民更富裕且國家更強壯及團結，在國際上也更有尊嚴。她也特別提及並呼籲民眾，針對武漢肺炎，政府已做充分準備，「防疫工作沒有放假」，民眾無須恐轟。

蔡英文表示，希望出國回來的國人要注意自己的健康，並遵守防疫規定，保護自己及他人，她也說，請大家要注意防疫指揮中心發布的資訊，共同遵循指令，不清楚的部分可上衛生福利部網站、疾病管制署網站查詢，民眾也可多洗手、量體溫，有不舒服要記得戴口罩，打1922也有專人協助，「政府都會在你旁邊」。

蔡英文發放福袋，不少人排隊領取，沾沾福氣，新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華等人也在旁陪伴，蔡英文總統一共發放長達半小時，在人潮尚未領取結束，即因行程因素先行離去。不少人潮還高喊「總統好」，可見創紀錄的817萬票人氣。

(中時 )