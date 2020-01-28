新北市長侯友宜今(28)上午至捷運環狀線新北產業園區站發福袋，吸引大批民眾排隊索取，對於國民黨內改革聲浪不斷，是否認為改革都要靠青壯世代？侯友宜表示，「其實每一個人都有責任，只要身為黨員的一份子，都有他的角色跟定位。」扮演好自己的角色，同心其力一個目標，「不管哪一個世代，大家都要把自己的事情做好，這才是最重要的。」

(中時 )