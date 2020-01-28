國民黨改革靠青壯派？侯友宜：每人都有責任 13:162020/01/28 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今(28)上午至捷運環狀線新北產業園區站發福袋。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今(28)上午至捷運環狀線新北產業園區站發福袋，吸引大批民眾排隊索取，對於國民黨內改革聲浪不斷，是否認為改革都要靠青壯世代？侯友宜表示，「其實每一個人都有責任，只要身為黨員的一份子，都有他的角色跟定位。」扮演好自己的角色，同心其力一個目標，「不管哪一個世代，大家都要把自己的事情做好，這才是最重要的。」 (中時 ) #侯友宜 #世代 #改革 #自己 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北幸福保衛站 春節送暖不斷 04:102020/01/24 地方新聞 世代不同，價值不同 04:102020/01/24 時論廣場 新北過年好溫暖 侯友宜發紅包地點曝光！ 11:042020/01/24 政治 新北泰山慈濟環保站大火 烈焰沖天 22:212020/01/24 社會 新北旅館自律 櫃檯餐飲房務須量體溫、戴口罩 12:432020/01/26 社會 新北大道5車追撞 台一線泰山匝道口交管中 15:172020/01/26 社會 對比蔡英文拜廟不戴口罩 侯友宜：全程戴口罩、拱手代替握手 17:412020/01/26 政治 鏡頭前做這動作 侯友宜哀很痛苦...還要微笑 22:212020/01/26 生活 侯友宜廟宇祈福 戴口罩發福袋 11:512020/01/27 政治 大樂透獎落新北 1.2億一人獨得！ 23:142020/01/27 生活 政治熱門新聞 賴籲兩岸合作救疫情卻遭網友罵 馬送暖 - 政治 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 - 政治 武漢肺炎口罩買不到？韓粉竟說… - 政治 為什麼叫「龍介仙」 本人親自回應 - 政治 國民黨主席補選 這兩人將左右大局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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