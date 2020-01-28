武漢新型冠狀病毒疫情延燒，上億中國居民出國受到限制，世界各地日益仰賴出手闊綽中國遊客的業者和商家大受打擊。

美聯社報導，飯店、航空、博弈和郵輪等產業面臨的直接後果最為嚴重，尤其疫情爆發時機正好碰上農曆新年假期，這是亞洲最熱門的旅遊旺季之一。

和近20年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相比，中國現在爆發的武漢肺炎疫情對全球經濟的衝擊將更大。根據國際貨幣基金（IMF），2003年中國占全球經濟產出4.3%，而去年已攀升至16.3%。

在武漢肺炎疫情之前，中國出境旅遊人數就因為香港反送中抗爭和美中貿易戰而下降。

但根據官方數據，中國2019年出國觀光遊客約1億3400萬人次，較前一年增加4.5%。在武漢肺炎爆發前，中國出境遊研究所預測，今年農曆新年中國出國遊客總數將有約700萬人次，高於2019年的630萬人次。

中國遊客旅遊以香港、泰國、日本和越南等地為大宗，但在英國倫敦、義大利米蘭、法國巴黎和美國紐約等城市花錢最大方。

經濟學家和觀光產業人士表示，與中國最近的鄰國目前面臨的威脅最大，但武漢肺炎疫情若持續延燒下去，美國和歐洲恐受到嚴重影響。

泰國是陸客春節期間出國旅遊的熱門國家，但因為武漢肺炎，官方估計泰國可能損失500億泰銖（約新台幣489億元）。曼谷許多家藥局外科手術口罩賣到缺貨，春節陸客人數似乎也比以往少很多。泰國政府宣布會發放口罩，以及對機場快線進行消毒作業。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家湯米．吳（Tommy Wu）和基肖爾（Priyanka Kishore）表示，越南、新加坡和菲律賓也可能會受到影響。

香港本來就因為持續數個月的反送中抗爭，導致經濟尤其脆弱，觀光魅力大減。去年11月，入境香港觀光人數較前一年銳減56%。

有東方拉斯維加斯之稱的澳門，26日陸客人數較去年同日驟降80%，這對仰賴賭場收入的澳門特區政府而言是一大威脅。

(中央社)