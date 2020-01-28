初三走春拜廟，副總統當選人賴清德特地在27日下午前往桃園市平鎮區福林宮發送福袋，希望帶給民眾一年滿滿的好運氣，而一名獨居在平鎮區福林里的7旬彭姓老翁，趁著雨歇，也特地前來領取，沒想到活動結束後，鄰居發現老翁並未返家，趕緊向福林里里長彭士義通報，里長也緊急報警協尋，幸好員警在3小時後順利尋回老翁，讓鄰居大讚，三官大帝加持過的福袋果然有保佑。

平鎮派出所所長張振福表示，不少熱情的民眾也趁著雨歇空檔前來排隊領福袋添好運，沒想到患有輕微失智且獨居的彭姓老翁，在領完福袋後卻不知去向，鄰居見老翁久未返家，趕緊向福林里長彭士義通報，里長也在第一時間報警協尋。

因當時寒風刺骨，外頭低溫僅12度，警方在接獲報案後，除了趕緊派員沿福林宮四周展開地毯式搜索外，並將老翁的資料及照片發送各鄰里群組請里民協助，果然皇天不負苦心人，3個小時候，員警順利的在南豐路的商家騎樓下發現瑟縮在柱子旁，凍到不斷發抖的彭姓老翁。

員警發現老翁有失溫的情況，趕緊將老翁用巡邏車送回派出所駐地安置，並立即提供熱食及薑茶給老翁暖身，待老翁身體好轉後，再通知福林里彭士義里長及福林宮的志工協助一同將老翁帶回，老翁的鄰居看到老翁平安無恙，大讚三官大帝加持過的福袋果然有保佑，才能讓老翁平安歸來。

(中時 )