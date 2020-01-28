今天是大年初四，高公局預估，初四是單向車流量最大的一天，北上將出現78百萬車公里。上午10時起，北中南均有部分路段湧入車潮，平均時速約50公里。

根據高公局即時路況顯示，28日中午，國道車多地區集中在中南部，國1北上南屯至后里超塞，車速僅19至29公里，國1北上楠梓至路科、國3南下霧峰到霧峰系統、北上快官至和美、新化至官田也都車多不好走，車速約30公里上下。

至於北部，國1北上東湖到高架汐止端、南下湖口服務區至竹北、國5南下南港系統至石碇、坪林至頭城雙向、北上宜蘭至頭城，車速均落在20至40公里。

高公局表示，自下午1時至傍晚6時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道的北向入口，以及下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北向入口均將實施高乘載管制；今日零時至明日零時，封閉國道1號台南、虎尾及埔鹽系統北向入口、國道3號中興系統、西濱北向及名間雙向入口匝道封閉；另外，收費採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」再8折、0至5時全國道暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

(中時 )