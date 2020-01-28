大陸武漢肺炎疫情持續延燒，行政院院長蘇貞昌近日下令暫停出口口罩1個月，遭部分人士批評見死不救，歌手范瑋琪疑在私人臉書批判這是「低俗沒人格的臭流氓行為」，撂髒話稱行政院長是「狗官」，她在該則貼文表示：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？？都什麼時候了！！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！！我希望我聽到的這新聞是假消息……」。激烈發言遭眾多網友批評，范瑋琪今中午發聲明道歉滅火：「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人。對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

為防堵武漢肺炎、因應台灣內需，除了暫停外銷口罩1個月，旅客自帶出境的口罩數量也以5盒、共250個為上限，向來關懷弱勢、熱心公益的楊培安，對此次政府祭出的政策也頗有微詞，表示「不是每個人都認同政府的思維與作法」；對此，楊培安的經紀人今緩頰回應：「武漢肺炎疫情日趨嚴重，這已經不是政治問題，而是很可能變成全世界全人類必須共同努力對抗的課題。能理解許多人用數學計算方式去估台灣口罩夠不夠，但希望別把政治對立駕臨在人命之上，大家冷靜下來思考，若是能協力將疫情控制在源頭處，不也是另一種防疫工作嗎？」認為大陸也有許多台灣人繼續在當地工作生活，難道都不用管他們，任其自生自滅？「許多鍵盤俠的留言謾罵，我們尊重並虛心接受，但真的沒有必要⋯今天若疫區換成是其他國家（例如:日本或美國），台灣社會反應會是如此嗎？對台灣執政團隊產生失望的批評，是認為當權者應該更有魄力」！並呼籲社會大眾冷靜、不分你我，多給所有在一線奮戰的醫療人員加油打氣。

楊培安。（資料照／台北演藝經紀文化交流協會提供）



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