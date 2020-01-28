截至今（28）日中午，大陸國家健委會最新統計表示，目前累計確診病例4532例，疑似病例6973例，60例出院，累計死亡病例達106例，世界衛生組織秘書長譚德塞及西太平洋區域主任葛西健27日也趕赴北京，與大陸專家研商如何遏止武漢肺炎疫情蔓延。

譚德塞在推特發文表示，正在前往北京途中，準備與協助因應這波冠狀病毒疫情的當局和衛生專家會面。世衛想要了解最新發展，並強化與中國的合作進一步防範這波疫情。他認為，如果各國齊心協力，就有機會戰勝病毒。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)