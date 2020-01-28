台中市長盧秀燕（中）與市府團隊以身作則，全部戴口罩自我防護。（盧金足攝）

大陸「武漢肺炎」疫情有持續擴大跡象，台中市持續預防疫情。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

農曆春節民眾利用假期出遊，因應大陸武漢肺炎疫情，來台中住宿旅館或飯店、民宿時，市府強制要求必須量測耳溫或額溫，市長盧秀燕28日表示，遊客從外地來有住宿需求，來自於四面八方，也許有的不是直接從大陸武漢進來而是繞道，所以台中市旅宿業要求比較嚴格，對客人量測耳溫或額溫，希望遊客配合，共體艱鉅的防疫時間。

大陸「武漢肺炎」疫情有持續擴大跡象，台中市持續預防疫情，針對很多遊客來台中市住宿，因應可能轉道來自疫區，台中市旅宿業者嚴格把關。

盧秀燕表示，也許有的遊客不是直接從武漢進來，而是繞道等方式，市府對台中市旅宿業的要求比較嚴格，所有工作人員對於客人進住時，必須強制量額溫或耳溫。

她強調，希望遊客配合體諒，因應防範這些外來遊客，不知從什麼地方來，為了安全起見，客人住宿前增加因應的程序，全力防疫，也向民眾宣導即時疫情防護措施。

此外，為避免疫情有機可乘，盧秀燕也宣布今年市府春節團拜活動暫時取消，目前台中市議會也加強防疫，取消原訂卅日（大年初六）的新春團，因團拜活動空間在室內，避免人潮眾多，有效降低疫情傳播，確保健康。

(中時 )