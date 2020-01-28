武漢肺炎來襲，政治人物戴不戴口罩意外引發口水戰，新北市長侯友宜今(28)上午至捷運環狀線發福袋時表示，身為第一線作戰的指揮官、第一線的同仁，自我防護好，才能夠保護市民，「所以戴上口罩，也不是誰說，我們自己就要先學會保護自己，自己把它做好，才是最重要。」

對於柯文哲日前說「看到我戴口罩的時候，就是大家要戴了」，而柯也在昨日開始戴口罩，是否覺得抗疫進入緊張時刻？侯友宜回應，至今已經開了6次的防疫會議，每一個會議都跟第一線的同仁再三交代，疫情變化的過程中，一定要料敵從寬，禦敵從嚴，絕對不能輕忽。

侯友宜表示，過年前就一直宣導民眾勤洗手，在密閉空間人潮聚集的地方，建議戴上口罩，包括第一線作戰的抗疫同仁也都已經戴上，「包括我初一坐高鐵，現在我看的，都戴上口罩，為什麼？這叫自我防護。」

侯友宜說，第一線作戰的指揮官、同仁自我防護好，才能夠保護市民，所以我們應該先做，才能夠照顧我們的市民、才能夠從事防疫工作，「所以戴上口罩，也不是誰說，我們自己就要先學會保護自己，自己把它做好，才是最重要。」

(中時 )