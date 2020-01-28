11時32分國1北向349.5公里發生3小客車追撞回堵4公里。（高公局提供）

今天是大年初四，也是為春節連假第6天。高公局表示，初三全日交通量為128.8百萬車公里，為年平均平日的1.5倍；今天零時至5時，交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日3.1倍；截至上午12時，國道全線交通量為46.3百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里。

高公局表示，上午國道南向路況大致正常，10時起，北向逐漸出現車潮，其中，國1大雅至台中系統，國5宜蘭至坪林車多；研判下午國1台中、苗栗路段，國3南投、香山路段，國5北向宜蘭至坪林及國6西向東草屯至霧峰系統路段將會出現壅塞情形。

另外，上午發生多起事故影響國道車流，其中，11時5分，國3南向423.6公里發生2小客車追撞回堵2公里；11時32分國1北向349.5公里發生3小客車追撞回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

高公局建議用路人，利用高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。同時利用台61替代國1、國3、台9替代國5、台63替代國 6，避免塞在車陣中；短途建議高速公路易壅塞地區的民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。

(中時 )