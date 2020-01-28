28、29日車站北返人潮將達高峰，花蓮縣衛生局估計將發放6萬個免費口罩。（許家寧攝）

合歡山昨夜下起今年初雪，台八線中橫公路大禹嶺至南投路段，將實施夜間封閉。（新城警方提供）

27日下午5時至翌日7時實施夜間封路管制，白天通行車輛限加掛雪鏈才准通行。今晚管制情形請洽公路總局。（新城警方提供）

春節連假倒數，花蓮今早開始湧現北返人潮，蘇花改、台鐵花蓮站預估今明兩天北上車潮將達到高峰，花蓮縣長徐榛蔚、準立委傅崐萁今中午連袂在花蓮站發放口罩免費供乘車鄉親使用，縣府2天將在全縣各車站提供6萬個口罩，讓民眾直呼貼心。

花蓮車站今早陸續出現返工、收假人潮，台鐵要求第一線員工及商家員工依規定佩戴口罩，花蓮縣政府衞生局為防止疫情擴散，28、29日兩天運輸尖峰於全縣各車站剪票口免費提供口罩供搭車民眾使用，發放時段從首班車至末班車。

台鐵花蓮站長林德香表示，27日大年初三北返車潮超過2萬人，預估28日收假北返人數約2萬2000人，29日連假最後一天也會有約2萬人左右運量。王姓乘客指出，國道客運至乘車時間約3.5小時已經比火車慢，憂心蘇花改塞車回家恐更晚。

至於公路部分，受到寒流南下影響，合歡山27日夜裡下起2020年第1場雪，台14甲線、台8線中橫公路自翠峰通往大禹嶺路段積雪逾10公分，新城警方指出，27日下午5時至翌日7時實施夜間封路管制，白天通行車輛限加掛雪鏈才准通行。

(中時 )