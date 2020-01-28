陸委會與海基會表示，近日已通過各種管道與大陸協調，希望陸方准許以包機方式撤離仍然滯留在武漢的台商和台胞。不過，大陸國台辦最終沒有答應我方的請求，只說將持續通報疫情資訊，保持溝通協調。

大陸國台辦發言人馬曉光今天中午1點發布新聞稿表示，據了解，海協會在1月27日下午6點收到海基會的來函。近幾天，台灣媒體有關報導以及台灣方面有人聲稱「已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商，與實際情況不符。」

馬曉光表示，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台胞得到妥善照顧。據湖北台辦了解，截至27日下午，沒有發現台胞染病情況。目前，疫情防控工作正在有序推進。湖北省台辦、武漢市台辦將繼續根據疫情防控工作需要，對於在湖北，特別是武漢的台胞予以關心和照顧，即時解決他們遇到的困難和問題。

馬曉光表示，在這次疫情防控工作中，大陸方面，從一開始就本着高度重視兩岸台胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通。安排台灣專家赴武漢考察，並一直及時通報信息、提供資料，接下來會繼續保持這種溝通協調。

(中時 )