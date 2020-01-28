明天就是初五開工日，各大醫院為了避免患者大批湧入，導致防疫分流動線大亂，紛紛「封門」應對，包含三總、長庚皆將關閉部分小門，讓患者集中從有紅外線偵測體溫的大門進入，避免漏網之魚，台北榮總更將以專車接送方式，一旦有可疑病例，就會派救護車從門診將患者皆送到戶外的篩檢站隔離檢疫。台大則以啟動「獨立醫病篩檢門診」因應。

農曆春節期間，各大醫院僅開設急診，規畫民眾只能就分流動線就醫，有醫師憂心初五動線可能大亂，導致防疫出現漏洞。各醫院也因此提出不同因應措施。

台大感染科主任陳怡君表示，因應初五開工，就醫的民眾可能大增，因此將會啟動獨立醫病篩檢門診，只要有大陸、武漢旅遊史、工作的民眾，返國14天內出現症狀者，就必須掛該科，以和一般民眾分流。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，今天已經陸續開診，主要出入口都會量體溫，只要發燒就會請民眾到戶外發燒篩檢站，經醫護人員詢問，若有旅遊史，就可以當場抽血、照Ｘ光，有任何疑似，就送急診負壓隔離間採樣。且為了避免患者自行在醫院內移動，以保護其他就醫民眾。只要是可疑案例，均由待命救護車「專車」接送患者到篩檢站，全程隔離。

林口長庚醫師副院長賴旗俊表示，目前疫情看起來已經擴大，希望民眾沒必要不要到醫院，且應儘速離開不要在醫院停留，而為了集中管控就醫患者，醫院開工將封閉部份大門，僅留有紅外線體溫感動的門讓民眾進出，也呼籲民眾就醫一定要主動告知旅遊史，誠實以對。

三總院長蔡建松也表示，今天已經開始恢復門診，醫院為管理病患，已經將部分出入口封起來，僅留四個大門和一個小門，民中進出一定要量體溫，同時要配戴口罩。

(中時 )