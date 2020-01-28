新型冠狀病毒在大陸確診個案一夜暴增4316例，累積死亡人數攀升至106人。近日美國有媒體報導，電腦模擬指出，2019新型冠狀病毒最終會死6500萬人，台灣感染科醫師指出，電腦模擬沒有考量防疫措施，也沒有考慮現實中人們自我保護的機轉，認為有效擋住傳播鏈，死亡率就可控制在1％以內，因此如何擋住傳播鍊，是最重要的工作。

馬偕醫院前感染科主任王威勝今天在臉書分享的文章中表示，「如果電腦模擬沒有考慮防疫的措施、現實中人們對於自我保護的機轉，及慮醫療能力的差異，單純用模擬，就會導出「2019-nCoV最終會死6500萬人」這種數據。」

王威勝以1912年流感大流行作為例子說明，1912流感病毒原是一種禽類身上的流感，但跨物種傳到了人類身上。當時人們並沒有接觸過這類禽流感，所以沒有抗體，人類一感染就快速致死，死亡率約2％，當時死亡人數約2000萬。所以一直以來，醫師最擔心的是禽流感，如H5N1、H7N9等，一旦演化成有高度跨物種傳染能力時，人類沒有抗體，就可能造成人類浩劫。

但隨著人們的身體產生抗體，死亡率就開始會下降，甚至當病毒造成人類大量死亡後，病毒也無法傳播下去，因此病毒會開始演化，學會與人類和平相處。

王威勝表示，所以現在感染的流感死亡率就低很多。除了重症的流感，一般感染死亡率不高。就算給了克流感，大部份的人只縮短了療程，克流感比較有意義的是在重症病人身上。2019-nCoV剛開始41個個案死亡率15％，也是一樣的狀況，慢慢感染人數增加後，可以看到死亡率降到約3％。

但王威勝提醒，現在比較擔心的是2019-nCoV傳播能力，目前看起來其傳播力比SARS高，致病力較低，但是也加大了傳染人數。因此，和流感很像，有些人還沒發燒就有傳染力，所以2019-nCoV的演化似乎比SARS-CoV更聰明。

王威勝認為，在這種情形，最終的死亡率應該會在1％左右，甚至更低。但是傳染人數會很多， 但是死亡人數不會這麼多。這時防疫措施就是重要因素，如何有效擋住傳播鏈，才是最重要的工作。

(中時 )