新型冠狀病毒疫情快速蔓延，確診病例近日不斷飆升，據環球網報導，因防控疫情不力，湖北黃石、孝感已有9名官員被懲處。

黃石陽新縣3名幹部被處理

1月27日，陽新縣紀委發佈通告，該縣白沙鎮土庫村落實防控措施不力，未將武漢返鄉人員登記上報，3名幹部被處理。

1月23日，村民朱某於從武漢返回土庫村朱子昌組家中，負責該組排查工作的土庫村委會副主任石麗蓮未上門排查覈實、未詳細掌握朱某的相關信息，在該村1月24日上報的《返鄉人員排查登記表》中也未將朱某登記上報，造成漏排、漏報問題，且在部分群眾中引發恐慌，造成不良影響。經白沙鎮黨委研究並報縣紀委同意，決定對負有直接責任的土庫村委會副主任石麗蓮給予黨內警告處分，對負有領導責任的土庫村黨支部書記、村委會主任馬志勇給予誡勉談話處理，對落實包保責任不力的駐村幹部白沙鎮武裝部副部長、享受正科級待遇幹部吳繼紅給予批評教育處理。

該縣紀委監委相關負責人表示，將從嚴監督執紀，加大對疫情防控工作落實情況的督查督辦力度，對在疫情防控期間未按規定嚴格落實有關防控措施，敷衍塞責、履職盡責不力，造成疫情傳播、擴散的，一律對相關責任人員予以嚴肅追責問責。

孝感問責處理6人

「公安、交通、衛健值班人員是否在崗？監測設備是否齊全？過往車輛、人員是否一一排查？監測情況是否登記在冊？《致廣大居民朋友的一封信》及相關標語是否張貼？」1月25日上午，孝感市紀委監督檢查專班驅車來到武荊高速劉家隔出口監測點，現場檢查值班人員值守和疫情防控情況。

人命關天，疫情如令。此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，孝感市紀委監委建立疫情防控信訪問題快查快結機制，安排專人24小時接訪，對涉及在疫情防控中敷衍塞責、推諉扯皮、弄虛作假、不擔當、不作為以及有令不行、有禁不止的問題，第一時間核查，第一時間處理，第一時間問責。截至目前，已督促整改糾正各類問題20餘個，調查處置線索3件，問責處理6人。

據介紹，該市採取領導帶頭督查、日常監督檢查、定期專班督查方式相結合，就地方黨委政府落實屬地防控責任、各級職能部門履行行業管理責任和紀檢監察機關履行監督責任全面摸排，重點檢查發熱監測點的設置及運行、醫療機構隔離救治、疫情防控和市場管理工作，以及信息發佈及輿情處置工作。

(中時 )