1969 年,一顆隕石被發現墜落在澳洲東南部,也就是如今著名的默奇森隕石(Murchison meteorite);最近,科學家從這顆隕石中找到了比太陽系還要古老的宇宙星塵,形成時間可追溯至約70億年前。

默奇森隕石年前撞向地球,這顆隕石也是科學家研究最多的樣本之一,透過測量隕石的礦物中有多少矽、碳原子被轉化為氦-3、氖-21,科學家能分析它們已暴露於宇宙射線中多長時間、它們的年齡、以及它們來自什麼類型的恆星。

所謂的恆星,就是透過大量氣體塵埃雲來形成,死亡後又將自身物質噴入太空,隨著時間流逝,這些物質冷卻凝結成星塵與礦物顆粒,最終又與星際氣體形成新一代恆星、行星、小行星。其中,有些小隕石被拋向宇宙四處流浪,就像時空膠囊一樣保持數十億年不變,直到它們撞到其他天體。

不過墜落在地球的無數隕石中,只有5%含有太陽前顆粒(presolar grain),也就是太陽形成之前,就在星際空間形成的微小固體物質,由芝加哥菲爾德博物館館長、芝加哥大學副教授赫克(Philipp Heck)領導的團隊,分離出默奇森隕石中約有40 個太陽前顆粒,每個顆粒長度介於2至30微米之間,分析發現默奇森隕石中某些太陽前顆粒已經形成約70億年,遠比46億的年太陽系還要老。

這項結果支持了科學家的假設,也就是70億年前銀河系剛好爆發一波恆星誕生潮,默奇森隕石也許來自那個時間點。特別的是,研究過默奇森隕石的科學家都知道這顆隕石有股難以形容的臭味,就像腐爛的花生醬,這種氣味是由一些揮發性有機化合物在加熱或溶解後所產生。這份研究也被發表在《美國國家科學院院刊》上(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)