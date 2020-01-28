台中市府要求台灣燈會志工與攤商等第一線工作人員戴上口罩，自我防護，有效防疫。（盧金足攝）

台中市府向民眾宣導即時疫情防護措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府全體總動員主辦2020台灣燈會，卻遇到大陸武漢肺炎疫情升溫，影響民眾出遊意 願，市長盧秀燕28日到副展區文心森林公園視察防疫情形，並慰問燈會志工，強調以民眾安全健康為第一優先，不會特別去衝人流量，避免造成人滿為患。

針對有的民眾從大陸返台，市府能否掌握民眾的健康狀況與動向？盧秀燕說，市府與中央持續連線，與從大陸返台的民眾加強聯繫，確實要求自主隔離，目前民眾健康狀況尚稱良好，按照規定，需自主隔離14天，負責掌握民眾健康狀況的各區里長、里幹事定時回報市府，感謝民眾配合。

盧秀燕憂心武漢肺炎全球疫情並未緩和，市府防疫措施加強強度，要求市府同仁、志工與攤商等第一線工作人員戴上口罩，包括園區內的公共設施，哺乳室、洗手間等，也提供洗手液、酒精，讓民眾加強清潔消毒。

盧秀燕指出，台灣燈會依照過去經驗，預計吸引上千萬人次參觀，市府花費資源籌備，但民眾的安全與健康為第一優先，不會衝來客量，燈會所有防護措施都會加強，加上展區是開放空間，民眾不需過度恐慌，仍可到燈會散心遊玩。

(中時 )