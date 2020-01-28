中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。(圖擷自中時電子報FB直播)

直播》武漢肺炎今新增2例 疾管署記者會說明。（圖擷自中時電子報直播）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，指揮中心擴大提升中國大陸(不含港澳)之旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，籲請民眾如非必要應避免前往

新型冠狀病毒不停延燒，台灣中央流行疫情指揮中心今天公布，新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，均為居住在武漢的陸籍70多歲女性。國內累積確診案例達7例。指揮中心更擴大對中國大陸(不含港澳)旅遊疫情建議，提升至第三級警告(Warning)，呼籲民眾如非必要應避免前往。

指揮中心表示，新增兩名確診個案是自由行，均為來自武漢的陸籍70多歲女性，今年1月22日抵台觀光，於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗，今天確診，個案沒有肺炎，目前病情穩定。指揮中心研判，她們有非常大的機率是在武漢感染。

對於口罩供給量問題，經濟部商業司副司長陳秘順表示，由於口罩比平常需求量成長很多，據了解，目前超商的庫存只足供一天的供應量，昨天深夜已緊急處理，疾管署今起會釋出600萬片醫療口罩，連續三天，全台一萬多的超商，一人限購3片，拆盒銷售。

中指揮中心監測應變官莊人祥表示，一般冠狀病毒都是藉由飛沫或接觸傳染，因此從外面回來不要摸口鼻，先洗手，最重要的公共措施就是戴口罩、勤洗手。

初四、初五、初六，疾管署釋出600萬片醫療口罩只是應急，一人限購三片，是評估合理的需求量，大家也不需要搶購，初六開工後工廠就會回到崗位，希望可以銜接民眾的需求量。

至於即日起三天，一人限購三片要如何執行？陳秘順表示，一盒口罩有50片，將請超商店員戴上塑膠帶再拿口罩，原則上不會接觸到手，也有給超商示範影片，但這只是應急的方式，日後還是希望可以有單片包裝。

目前台灣530個疑似個案，確診的7位，確認的個案都安好的在醫院裡，要等完全沒有傳染疑慮才會讓他們離開，目前確診的七位都還沒有達到離院條件。

指揮中心表示，日前有桃機到上海班機的陸客，到上海後發燒被驗出，疾管署有進一步關心，也建議華航機組員在家隔離檢疫14天，同班班機的56位國人回國後也有給予居家隔離通知單。

(中時 )