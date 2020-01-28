大陸央視主播白岩松27日晚間連線專訪中國疾控中心副主任馮子健，針對新型冠狀病毒肺炎確診案例數字為何會急速飆高，馮子健表示，「新冠病毒倍增時間比SARS短，6、7天就會翻倍。」

湖北武漢在去年12月8日有了第一個新型冠狀病毒肺炎病例，超過第500個病例用了大約40多天的時間，1月22日達到571例。第二個500卻只用了2天的時間。第一個1000個病例用了40多天時間，第二個1000用了2天時間，到27日晚上6點多的時候是2800多個確診病例，估計到27日24點會過3000人，也就是說第三個1000可能只有1天多一點的時間。確診數字的急劇發展意味著什麼？

馮子健解釋，這個病毒的人際傳播能力還是比較強的。另外數字的快速增加還有一個因素，今年疾病爆發的時間在12月初開始，也可能稍微早一點或晚一點，這個時間之後大概一個月不到就趕上春運。春運使得人們特別是武漢地區、感染發生比較嚴重地區的人流動到外地，這樣可能導致疾病的播散速度也加快，它的範圍也比較廣。特別是武漢地區，之前會有一些疑似病例的積壓，現在集中在確診，這樣也使得病例增長的速度會顯得比較快。

對照2003年的SARS疫情，第一例是11月中旬，到4月18日的病例是1800多。為什麼這次這麼短的時間就超過了它的數字？

馮子健表示，這次的新型冠狀病毒，平均一個病人能夠傳染2到3個人。另外還有一個重要指標，這個病的倍增時間相對來說比SARS要短，SARS是9天左右的時間會倍增，新型冠狀病毒大概6、7天的時間病例就會翻倍。

(中時 )