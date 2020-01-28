前總統馬英九（綠外套者）雖因疫情不握手，但仍親切與民眾自拍合影。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介稱經過春節請益意見領袖，將在近日宣布是否參選國民黨黨魁。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部主委謝龍介選前即預告選後將參選國民黨主席，他趁春節請益黨內部分意見領袖，28日陪同前總統馬英九參拜中西區大天后宮時，透露將在「這兩天」決定是否參選。

國民黨主席在吳敦義掛冠求去後，3月7日進行補選，黨內已有郝龍斌與江啟臣宣布參選競逐黨魁，謝龍介28日陪同馬英九到大天后宮參拜發福卡，他透露將在「兩天內」決定是否參選，競逐黨魁的態勢明顯。

謝龍介不願確認是否參選黨魁，但對國民黨未來方針大方給出見解，他認為既然要培養年輕人，就不該一面找他們來，一面背地下指導棋，這樣黨的運作等於還是「少皮老骨」的思維，應該放手讓年輕人去作，即使作錯，都是成長蛻變必經的橋梁。

謝龍介表示，選黨主席一事並沒忘記，春節這段期間一直有拜訪黨內意見領袖諮詢意見，對黨的未來運作已有自己的定見，預估這兩天決定是否投入黨主席之戰。到時候會同步宣布。

馬英九28日大年初四到大天后宮發福卡，逢台灣遭遇2019新型冠狀病毒肆虐，他戴上口罩拱手不握手，一一與拿福卡的民眾合影，他現場呼籲防疫「料敵從寬、禦敵從嚴」。

馬英九稱台灣有上千家的媽祖廟，媽祖廟比大陸還多，可說是台灣最重要的信仰，大天后宮是所有媽祖嘉中最具歷史的一家廟。他當場詢問信徒們有關媽祖的歲數（1059歲），從哪一朝代皇帝（宋朝趙匡胤）開始與距離台灣最遠的媽祖廟（太平洋的大溪地），透過問答與民眾親密互動，排隊取卡人潮從廟門口直到民族路口，現場約有300多人圍觀。

(中時 )