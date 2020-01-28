美國職籃NBA退役球星布萊恩昨天墜機身亡後，「華盛頓郵報」一名記者在推特張貼布萊恩生前被控性侵的報導，因此遭到華郵停職。華郵數十名記者今天批評報社作法。

美聯社報導，「華盛頓郵報」（Washington Post）記者松梅斯（Felicia Sonmez）昨天在各界哀悼布萊恩（Kobe Bryant）時發出推文，引發社群媒體不少反彈。華郵報導說，松梅斯收到死亡以及強暴威脅，由於住家地址遭公布，還得搬到旅館去住。

華郵說，松梅斯在主編要求下刪除原本的推文，總編輯巴龍（Martin Baron）還寫電子郵件給她說：「這樣推文真的缺乏判斷，請停止，你這樣做是在傷害報社。」松梅斯把電郵轉寄給美聯社記者。

華郵表示，在報社主管調查此事之際，松梅斯被要求放有薪假，報社發言人未回應有關巴龍角色的問題。

華盛頓郵報報紙同業公會（Washington Post Newspaper Guild）成員抗議松梅斯遭停職的決定，還指出松梅斯收到「猛烈的訊息攻擊」，「郵報在如何保護她自己方面指示也不夠」。

「我們了解布萊恩週日死後的那段時間很讓人難過，不應分享過去性侵指控的報導；失去這麼一位讓人愛戴的人物和其他這麼多條生命是個悲劇，但我們認為在適當和不適當時，告訴大眾受歡迎與不受歡迎人物和機構的完整事實，是我們身為新聞機構的責任，因為我們知道這些事實。」

松梅斯的推文連結到2016年「野獸日報」（Daily Beast）標題為「柯比．布萊恩令人不安的強暴案：DNA證據、指控者的故事和半部懺情錄」（Kobe Bryant's Disturbing Rape Case: The DNA Evidence, the Accuser's Story, and the Half-Confession）的文章。

布萊恩2003年被控在美國科羅拉多州性侵一名19歲女性，他說兩人是合意性行為。檢方在指控者的要求下撤銷性侵控罪，後來該名女性對布萊恩提出民事訴訟，兩造庭外和解。

(中央社)