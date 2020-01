美國職籃NBA退役球星布萊恩昨天墜機身亡後,「華盛頓郵報」一名記者在推特張貼布萊恩生前被控性侵的報導,因此遭到華郵停職。華郵數十名記者今天批評報社作法。

美聯社報導,「華盛頓郵報」(Washington Post)記者松梅斯(Felicia Sonmez)昨天在各界哀悼布萊恩(Kobe Bryant)時發出推文,引發社群媒體不少反彈。華郵報導說,松梅斯收到死亡以及強暴威脅,由於住家地址遭公布,還得搬到旅館去住。

華郵說,松梅斯在主編要求下刪除原本的推文,總編輯巴龍(Martin Baron)還寫電子郵件給她說:「這樣推文真的缺乏判斷,請停止,你這樣做是在傷害報社。」松梅斯把電郵轉寄給美聯社記者。

華郵表示,在報社主管調查此事之際,松梅斯被要求放有薪假,報社發言人未回應有關巴龍角色的問題。

華盛頓郵報報紙同業公會(Washington Post Newspaper Guild)成員抗議松梅斯遭停職的決定,還指出松梅斯收到「猛烈的訊息攻擊」,「郵報在如何保護她自己方面指示也不夠」。

「我們了解布萊恩週日死後的那段時間很讓人難過,不應分享過去性侵指控的報導;失去這麼一位讓人愛戴的人物和其他這麼多條生命是個悲劇,但我們認為在適當和不適當時,告訴大眾受歡迎與不受歡迎人物和機構的完整事實,是我們身為新聞機構的責任,因為我們知道這些事實。」

松梅斯的推文連結到2016年「野獸日報」(Daily Beast)標題為「柯比.布萊恩令人不安的強暴案:DNA證據、指控者的故事和半部懺情錄」(Kobe Bryant's Disturbing Rape Case: The DNA Evidence, the Accuser's Story, and the Half-Confession)的文章。

布萊恩2003年被控在美國科羅拉多州性侵一名19歲女性,他說兩人是合意性行為。檢方在指控者的要求下撤銷性侵控罪,後來該名女性對布萊恩提出民事訴訟,兩造庭外和解。

(中央社)