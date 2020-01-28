詹詠然、詹皓晴姊妹28日在澳網女雙8強對決第3種子、比利時梅滕絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），雙詹在首局搶7拿下後勢如破竹，以7比6（7）、6比2殺入4強，除了是詹皓晴在澳網女雙的新紀錄，也締造姊妹倆在四大賽合拍的最佳成績。

詹家姊妹過去在大滿貫合體的最佳成績為8強，而各自在澳網的最佳紀錄，詹詠然曾於2007與2015年兩度殺入女雙決賽，詹皓晴過去最多則是於2016、2019年兩度打入8強，這次一舉突破，雙詹4強對手為大會第2種子、匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）。

詹詠然（左）與詹皓晴攜手殺入澳網女雙4強。（資料照／劉雪貞提供）

雙詹今天首盤陷入苦戰，第4局起連4局互破，雙詹分別取得3比1、4比2領先，都被對手回破討回。關鍵第9局姊妹倆守下4個破發點，歷經7次丟士後終於驚險保發成功，雙方一路鏖戰到搶7局。

首盤雙方共4度破發，進入搶7局的前13分卻都由發球方拿下。第14分詹家姊妹終於率先搶下對手的發球分，扳成7平，自己的兩個發球分再打出漂亮致勝球，以9比7贏得搶7，結束超過1小時的首盤激戰。

梅滕絲與莎芭蓮卡首盤轟出8記愛司，雙詹頂住並拔得頭籌，次盤氣勢如虹連兩次破發，取得3比0優勢。儘管第4局不慎被回破，但兩人在第7局又成功破發，5比2聽牌也順利收下4強門票。

大詹今天一日兩戰，隨後混雙再與多迪格（Ivan Dodig）聯手出擊，以6比3、4比6、10比8淘汰斯洛維尼亞與法國組合，晉級8強。

(中時 )