新北市淡水區中山北路一段某麵線小吃店今(28日)下午1時許傳出火警，警消人員獲報到場時，人員皆已自行逃出，雖一度傳出火勢有蔓延趨勢，所幸在1時31分即獲得控制，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

據了解，該店剛結束新年假期，昨日第一天開工，不料今天就發生火警，由於店址為1樓平房，店內人員看見火勢後即立刻逃出，未造成傷亡。

(中時 )