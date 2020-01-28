淡水小吃店開工就遇火警 幸無人受困 13:542020/01/28 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水區中山北路一段某麵線小吃店今(28日)下午1時許傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水區中山北路一段某麵線小吃店今(28日)下午1時許傳出火警，警消人員獲報到場時，人員皆已自行逃出，雖一度傳出火勢有蔓延趨勢，所幸在1時31分即獲得控制，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 據了解，該店剛結束新年假期，昨日第一天開工，不料今天就發生火警，由於店址為1樓平房，店內人員看見火勢後即立刻逃出，未造成傷亡。 (中時 ) #火警 #人員 #火勢 #小吃店 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 過年出遊要注意 淡水老街春節期間禁止車輛進入 10:592020/01/24 生活 防疫警戒 柯慰問醫護人員 12:492020/01/24 政治 北台灣走春好去處 農業局推漁港五大路線 14:382020/01/24 旅遊 中研院調查發現 處女座最有成為科學家潛力 14:482020/01/24 生活 2020武漢風暴》扯醫護人員口罩吐口水 發燒病患失控吼：你們都別想活 16:062020/01/24 兩岸 武漢肺炎「超級傳播者」轉移4次病房 傳染14名醫護人員 17:392020/01/25 兩岸 2020武漢風暴》媒體搞烏龍 染肺炎去世醫生非防疫醫療人員 18:032020/01/25 兩岸 春節淡水遊！木棧道賞夕陽 漁人碼頭嘗海鮮 02:232020/01/26 旅遊 24公尺長鬚鯨身亡台東海灘 研究人員查死因 12:112020/01/26 社會 台中年初四住宅火警 沙鹿1獨居婦死亡 10:312020/01/28 社會 社會熱門新聞 武漢旅行出發前幾天愛犬突咬爛護照 網驚：神犬 - 社會 男友happy時狂揉「麵糰」 車頭燈真的upup - 社會 2020武漢風暴》謝謝台灣！17個便當17瓶水 逼哭離台武漢團員 - 社會 我的媽呀！兒子房間聞到熟悉腥味 - 社會 2020武漢風暴》美女歌手中招 從大陸返國發燒嘔吐遭隔離 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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