鹿港天后宮每年新春大年初四都會為各行各業抽出40支行業籤，了解今年運勢。（謝瓊雲攝）

日用什貨業不只抽中上上籤，還是第100首籤王，運勢最旺，天后宮行業籤已時隔十多年沒有行業抽中籤王，十分難得；肥料什穀業抽到上上籤，養殖漁業也抽到上籤，是今年運勢前三名。（謝瓊雲攝）

日用什貨業不只抽中上上籤，還是第100首籤王，運勢最旺；肥料什穀業抽到上上籤，養殖漁業也抽到上籤，是今年運勢前三名。（謝瓊雲攝）

工業製藥業今年運勢稍差，廟方提醒業者須謹慎小心而為。（謝瓊雲攝）

大年初四迎神，彰化縣鹿港天后宮依循傳統，28日上午在正殿為各行各業抽出2020庚子年運勢籤，其中日用什貨業不只抽中上上籤，還是第100首籤王，運勢最旺，肥料什穀業抽到上上籤，養殖漁業與娛樂業都是上籤，今年運勢佳，而製藥業運勢不佳，經營上須特別謹慎注意。

鹿港天后宮上午點擠滿人潮，除來拜拜祈福，更多人等著關心今年各行各業的運勢籤，在眾多民眾圍觀下，廟方人員依循往例逐一抽出40支行業籤，由副主委胡渭谷擲筊、副主委蔡平焜抽籤。已多年未擠入前幾名的日用什貨業一舉抽中「籤王」，連張偉東也頻頻說難得，已經10多年沒抽出籤王了，顯見今年百貨零售業將非常暢旺順利。

解籤員施彥呈表示，第一百首開宗明義就寫著「此籤一百最難逢，氣象巍巍實不同」要非常非常好運才能抽到這支籤王；至於前年抽到上籤的肥料什穀業，今年抽到第八首上上籤，籤詩提到「一帆順境誰能及，利有攸往涉大川」，過去十多年的努力、與人為善，神明都看到了，今年營運將會一帆風順，像小河順利匯流入大海。

施彥呈說，養殖業今年抽到第42首「十分財喜到君家，從此謀為事事嘉」，財喜到家、健康福氣兼備，整年度運勢只會越來越好；因此今年度最旺的行業前三名就是日用什貨業、肥料什穀業和養殖業。至於運勢不佳的工業製藥業，抽到第66首，「陰謀詭計日益精，神目如電雷霆驚；人有千算天一算，自作自受最分明。」提醒養殖業者今年要特別小心謹慎行事。

鹿港天后宮各行各業運勢籤，今年共抽出2支上上籤與10多支上籤，張偉東指可見很多行業整年度運勢都還不錯，包含娛樂業也是第99首上籤，台灣這一年的經濟發展可以樂觀期待；尤其最難得的是百貨零售業抽中第100首，籤王上上籤「日用什貨」，主委張偉東表示，已有10多年未出現籤王，他也不忘強調，不管運勢好壞，各行各業都還是需要好好務實努力，即使運勢差一點，只要認真、秉持良心，依然會獲得媽祖護佑。

(中時 )