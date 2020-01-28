2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，連日坊間也出現民眾囤積口罩，不少人更在網路發問哪裡還能買口罩？台南市政府經發局表示，台南目前有6家工廠生產口罩，康那香公司年初三提早開工，恒大也將提前加入生產口罩；隨著各生產工廠陸續開工，擴大生產線，年後日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。

衛生局表示，過年期間感謝市民配合，沒有出現失序行為，醫療單位也按規定提供服務，充分顯示優質公民素養接下來即將開工、上班，市長黃偉哲提醒市民朋友，勤洗手及戴口罩。尤其發燒、有呼吸道症狀，一定要自主管理在家休息。必要出門者，注意咳嗽禮節、戴口罩。另民眾若接到健康追蹤與敬告單，一定要配合衛生機關每日電話追蹤14天。

衛生福利部疾病管制署提醒民眾，為了防止武漢肺炎，以下時機建議戴上口罩：一、有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時； 二、進出醫療院所時，應全程配戴口罩；三、出入通風不良、擁擠密閉的空間時；四、本身有慢性疾病的人。中央流行疫情指揮中心也提醒，目前我國確診個案皆為境外移入，社區尚無感染風險，一般健康民眾無須隨時配戴口罩，平時養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，將口罩等物資留到真正需要時使用，避免浪費物資。

(中時 )