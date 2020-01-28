公開宣稱參選國民黨主席補選的孫文學校校長張亞中今（28）日對主席選舉一事批評表示，「什麼時候了，還關起門玩？」，張亞中說，如果國民黨還是用舊思維、舊框框，不能開大門、走大路，如何能夠昭信天下有改革的誠意與決心？

張亞中指出，依照目前黨內的規定，要參加黨主席補選有兩條件：一是曾任中央委員或中評委；二是必須有百分之三黨員（此次為7751人）的連署。而公告的時程是：1月17日下午，中央黨部發布公告，並開始連署。1月30日至31日，參選人領表。2月3日至4日，參選人登記。2月5日至6日，進行參選資格的連署查核。

他痛斥，現有的補選程序有問題，既不合乎正義，也不合改革需要。首先，今日遭逢如此艱難的困境，既有的權力結構原本就須為造成此一困境承擔責任，目前顯然已經無以肆應局面，如今又要將黨的改革責任交在同一批人之手，國民黨究竟是否還真有改革誠意？有什麼理由非要將候選主席之資格定在中央委員或中評委員這樣一個小圈圈內？

第二點，張亞中表示，參選人連署，需達黨員百分之三，但黨中央卻不提供黨員名冊，一般參選者如何進行連署？如果有的參選黨員因為曾居黨的高位或有高層關係，因而擁有名冊，這不等於是置程序公平正義於不顧？黨內連署經常有抄名冊的情事，此次連署時間扣除年假一週，大約僅有一週時間連署，再加上武漢病毒等因素，外界很難想像，參選人連署書的名單均是由黨員親筆連署。做為重新改革的第一步，是否要以欺騙造假為起步？

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(中時電子報)