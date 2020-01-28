民眾喜好在初五迎財神、開工燃放鞭炮，期望來年生意興旺、財源廣進，北市環保局推出「無煙爆竹音樂」供民眾下載使用，一樣可熱鬧迎財神，又兼顧清新好空氣。

傳統習俗放鞭炮易造成噪音擾鄰、空氣汙染及炮屑滿地問題，環保局特地製作熱鬧應景的鞭炮音樂，民眾可至環保局網站影音專區下載無煙爆竹音樂。

環保局空噪科長楊梅華指出，環保時代就用科技方法迎接財神，影音專區除了鞭炮音樂外，另包含羅漢舞獅、鳳陽花鼓、新年喜洋洋、恭喜發財、拜大年等5首喜慶音樂，供民眾免費下載使用。

另外，新春假期結束，環保局水質科長陳浩一提醒民眾，家中用水若滯留多日未使用，返家記得打開水龍頭放流，將滯流多時的自來水排清，可消除異味或沉垢，若用水持續有異味或髒垢，建議先檢視水塔或蓄水池進行清洗，確保家中用水安全。

陳浩一說，水塔或蓄水池每年應至少清洗1次，合格廠商名單可從台北自來水事業處網站查詢。

(中時 )