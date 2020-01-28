去年8強倒在可維托娃（Petra Kvitova）的左腕拍下，芭蒂（Ash Barty）頂著現役球后的桂冠重返賴佛球場，撐過首盤搶7後火力全開，以7比6（6）、6比2報了去年的一箭之仇，也成為自1984年、36年來首位打入澳網女單4強的地主球員。

「這真是太不可思議了！」芭蒂賽後坦承沒想到能以直落2取勝可維托娃，「今天對上佩特拉（可維托娃名），我知道自己必須拿出最佳水準才行。第1盤非常膠著，我只想盡可能抓住機會，並在第2盤搶得先機。」

其實在去年澳網對決失利後，芭蒂隨後3次遭遇可維托娃都拿下勝利，包括在法網決賽贏球，讓她舉起生涯首座大滿貫金盃。芭蒂知道如何擊敗這位兩屆溫布頓冠軍，就怕近鄉情怯，而從搶7局扭轉1比3劣勢、拿下首盤後，芭蒂趁勝追擊在第2盤打出4比0開局，沒再給可維托娃任何機會。

若說芭蒂去年的崛起令人驚奇，她的4強對手、出生於莫斯科的21歲美國小將肯寧（Sofia Kenin）就是另一顆希望之星，這次澳網以第14種子之姿一路殺入準決賽。芭蒂說：「她這一年半以來真的進步很多，我和她幾次交手都不好打。但我會向前看，進入澳網4強，不論如何我都會帶著滿滿的笑容踏入這個美麗的球場。」

(中時 )