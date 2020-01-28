帶點好料回去！警嘲諷疫情遭懲處 14:502020/01/28 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八德警分局吳姓員警自稱要從武漢帶點好料與大家分享，遭警局懲處。(警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德警分局吳姓員警，之前才因假青棒國手事件遭媒體踢爆，最近武漢新型冠狀病毒肆虐，他竟然又在臉書上張貼武漢華南海鮮批發市場照片，留言「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，網友怒批這樣的人也可以當警察，八德警分局火速做出懲處，除依違反傳染病防治法散布謠言移送，也記一大過調地處分。 (中時 ) #八德 #員警 #八德警分局 #警分局 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道2號西向18.5公里小貨車翻覆 事故已排除 09:412020/01/24 社會 警車追闖紅燈轎車 遭小貨車攔腰撞上 15:572020/01/24 社會 榮家發紅包 鄭文燦不忘防疫 18:562020/01/24 生活 空姐手機丟了 尋物達人員警找回來 13:532020/01/26 社會 苗栗分局行動補給站成立 執勤員警：揪甘心！ 17:562020/01/26 社會 因應新型冠狀病毒疫情 華航取消2月30個航班 21:122020/01/26 生活 年初三慰勞員警 通霄分局行動補給站趴趴走 16:292020/01/27 社會 華航第二波航班異動 連昨日共取消陸線40航班 18:192020/01/27 生活 陸客故意朝員警咳嗽 將依傳染病防治法究辦 18:342020/01/27 社會 北市交大添購1萬5000口罩 供員警春節執勤 11:472020/01/28 社會 社會熱門新聞 武漢旅行出發前幾天愛犬突咬爛護照 網驚：神犬 - 社會 男友happy時狂揉「麵糰」 車頭燈真的upup - 社會 2020武漢風暴》謝謝台灣！17個便當17瓶水 逼哭離台武漢團員 - 社會 我的媽呀！兒子房間聞到熟悉腥味 - 社會 2020武漢風暴》美女歌手中招 從大陸返國發燒嘔吐遭隔離 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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