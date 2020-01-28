桃園八德警分局吳姓員警，之前才因假青棒國手事件遭媒體踢爆，最近武漢新型冠狀病毒肆虐，他竟然又在臉書上張貼武漢華南海鮮批發市場照片，留言「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，網友怒批這樣的人也可以當警察，八德警分局火速做出懲處，除依違反傳染病防治法散布謠言移送，也記一大過調地處分。

(中時 )