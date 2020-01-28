居善醫院贈送大園分局警方500個醫療用口罩，讓員警執勤多一層保障。（大園分局提供／邱立雅桃園傳真）

武漢肺炎疫情持續升溫，多個國家已出現確診病例，台灣也已出現5名確診個案。為防堵疫情擴散、守護在外執勤員警的安全，桃園市大園區居善醫院特別致贈大園警分局500個口罩，讓員警能安心執勤。

大園分局長郭森永表示，武漢肺炎在全球擴散，傳染途徑包括飛沫及接觸傳染，而員警執行勤務不分場所、不分日夜，在農曆春節連假期間，仍堅守崗位執行交通疏導、為民服務，讓員警長時間處於較高的染病風險，日前甚至有傳出陸籍旅客，疑似蓄意對著支援機場檢疫工作的員警咳嗽案件，因此如何守護員警健康，是目前相當重要的一環。

郭森永表示，防疫視同作戰，口罩是非常重要且基本的防疫工具，因此造成民眾大量搶購，也讓各大藥局、藥妝店的醫療用口罩缺貨。故為使員警能夠安心執勤，特別與轄內居善醫院聯繫口罩採購事宜，居善醫院院長郭錫卿得知後，直接贈送警方500個醫療用口罩，讓員警執勤多一層保障。

警方也提醒民眾，春節假期即將結束，如有出國前往敏感地區者，請務必配戴口罩，做好自主隔離、避免外出，若有發燒、咳嗽或不適情形，請儘速就醫。

(中時 )