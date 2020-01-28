黃偉哲示範正確洗手方式並配上字幕。(翻攝臉書／曹婷婷台南傳真)

台南市目前有6家工廠生產口罩均已提早開工，確保口罩數量無虞。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

武漢肺炎來勢洶洶，台南市長黃偉哲從年前一路發紅包到大年初三，大年初四雖沒有公開行程，但因應2019新型冠狀病毒武漢肺炎疫情，他特別化身「偉哲老師」拍了一段影片上傳臉書，呼籲民眾戴口罩、勤洗手，另也搞笑示範錯誤版，買鹹酥雞拉下口罩喊要加辣，希望宣導正確防疫觀念。

黃偉哲今天中午上傳一段近2分鐘宣導影片，化身偉哲老師，他說，武漢肺炎來勢洶洶，雖然台灣目前病例才個位數，但絕不能掉以輕心。他提醒民眾外出應配戴口罩，並親自示範如何正確戴口罩，另也提醒，因應疫情發生，應避免跟人握手、擊掌，最後則呼籲大家要勤洗手，以及示範正確洗手方式。

黃偉哲強調，防疫視同作戰，希望全民努力讓台灣趕快走出武漢肺炎陰影。

另外，針對不少民眾反映哪裡能買口罩，南市府經發局表示，台南市目前有6家工廠生產口罩，經黃偉哲指示聯絡，其中康那香公司在年初三即提早開工，恒大也將提前加入生產口罩；隨著各生產工廠陸續開工，擴大生產線，全線生產，日產量可達85萬片，口罩數量一定足夠，請民眾不必恐慌，切勿囤貨。

(中時 )