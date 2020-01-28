今年因為大陸武漢肺炎疫情來勢洶洶，台中市府會雙雙取消鼠年新春團拜。（盧金足攝）

新春伊始，台中市府、市議會原訂30日舉行新春團拜，今年因為大陸武漢疫情來勢洶洶，罕見的取消人群聚集的新春團拜，市長盧秀燕與議長張清照宣布取消新春團拜，全心嚴防疫情。

大陸武漢肺炎疫情全球警戒，台中市府與市議會不敢掉以輕心，市長盧秀燕28日表示，原訂30日舉行的新春團拜取消，降低風險，並繼續召開防疫會議，因應疫情。台中市議會也決定，武漢疫情延燒，為加強防疫，市議會原訂30日（大年初六）舉行的新春團拜取消，以防疫為優先。

台中市府原訂春節假期結束，30日恢復上班首日舉行「台中市各界暨台中市政府所屬一級機關員工109年新春聯合團拜」，當日行程還安排台中市政府陽明市政大樓各機關109年聯合新春團拜，台中捷運綠線文心森林公園站首度開放參觀記者會，全都暫時取消。

台中市議會鼠年新春團拜，以因應疫情延燒，為加強防疫，也取消原訂30日（大年初六）舉行的新春團拜。

(中時 )