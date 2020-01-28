軍第四聯隊的水溪靶勤隊布靶訓練。國防部提供

軍第四聯隊的水溪靶勤隊布靶訓練。國防部提供

空軍有個單位，專門負責「布靶」的工作，讓飛行員在空中能透過對靶標的炸射訓練，磨練射擊精準度，這個外界罕知的單位是空軍第四聯隊的水溪靶勤隊。國防部軍事發言人室今天特別介紹這隻專責空軍炸射訓練布靶部隊的幕後作業。

空軍目前有3個投擲炸射的訓場，其中有2個是陸地靶場，而水溪靶場較為特別，它的靶是布在「海上」，這個海上的靶是以一支支的木樁掛上號碼牌形成「3個圓圈」的3環靶，由外而內形成3個圓環，讓飛行員能順利執行炸射訓練。

靶勤隊員平日透過架設鋼筋、竹竿的訓練，讓同仁們得以熟習現地的狀況，因為實際的海上靶場設有基樁，如果基樁毀損，就無法進行布靶作業，因此要讓同仁立即以鋼筋取代基樁，靶架才能繼續使用，這也是為何需訓練官兵要迅速在模擬海平面的溼地上架設鋼筋及竹竿的原因。

出海布靶最困難的地方就是要因應各種天氣狀況，如果天候不佳、海象差，就無法出船布靶，因此出海前通常會由幹部下達安全規定及勤前任務提示，天候狀況允許，靶勤隊就必需趁著漲潮乘坐竹筏出海布靶，趁退潮之前返港，因此布靶工作無法1天完成，時常需配合海水的潮汐進行作業。

儘管如此，這群官兵仍克盡職責，以極少的人力，做著看似微不足道，卻是訓練能否落實的關鍵工作，堪為提升空軍戰力的幕後英雄。

(中時 )